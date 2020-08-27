Кэти Перри и Орландо Блум впервые стали родителями, певица родила девочку

Об этом сообщает NBC 10 Philadelphia .

Девочку зовут Дейзи Доув Блум.

Для 35-летней Перри это первый ребенок, однако 43-летний Блум уже имеет 9-летнего сына от первой жены - австралийской модели Миранды Керр.

Пара обручилась в феврале этого года и уже в марте объявила, что ждут ребенка.

В апреле Перри сообщила, что скоро станет матерью девочки.