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Espreso.tvОбществоКэти Перри и Орландо Блум впервые стали родителями, певица родила девочку

Кэти Перри и Орландо Блум впервые стали родителями, певица родила девочку


фото: GettyImages
У американской певицы Кэтти Перри и британского актера Орландо Блума родилась девочка

Об этом сообщает NBC 10 Philadelphia .

Девочку зовут Дейзи Доув Блум.

Для 35-летней Перри это первый ребенок, однако 43-летний Блум уже имеет 9-летнего сына от первой жены - австралийской модели Миранды Керр.

Пара обручилась в феврале этого года и уже в марте объявила, что ждут ребенка.

В апреле Перри сообщила, что скоро станет матерью девочки.

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