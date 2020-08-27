Кэти Перри и Орландо Блум впервые стали родителями, певица родила девочку
27 августа, 2020, 13:33
У американской певицы Кэтти Перри и британского актера Орландо Блума родилась девочка
Об этом сообщает NBC 10 Philadelphia .
Девочку зовут Дейзи Доув Блум.
Для 35-летней Перри это первый ребенок, однако 43-летний Блум уже имеет 9-летнего сына от первой жены - австралийской модели Миранды Керр.
Пара обручилась в феврале этого года и уже в марте объявила, что ждут ребенка.
В апреле Перри сообщила, что скоро станет матерью девочки.
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