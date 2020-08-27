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Espreso.tvЭкономикаГоструда с сентября усилит контроль за работодателями: будет проверять оформление работников

Гоструда с сентября усилит контроль за работодателями: будет проверять оформление работников


фото: dilo.net.ua
Государственная служба по труду с сентября усилит контроль за надлежащим оформлением трудовых отношений с работниками

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.

Согласно сообщению, с 1 сентября 2020 года Государственная служба Украины по вопросам труда усилит контроль за оформлением трудовых отношений с работниками.

В пресс-службе отметили, что за нарушение законодательства в сфере оформления трудовых отношений уголовная ответственность может предусматривать штраф от 34 до 85 тыс. грн, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, исправительные работы на срок до двух лет или арест до 6 месяцев.

Административная ответственность за подобные правонарушения предусматривает штраф в размере от 8,5 тыс. грн до 34 тыс. грн, а финансовая - в размере от 47,2 тыс. грн до 141,7 тыс. грн.

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