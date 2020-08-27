ФСБ заявила о задержании в Барнауле военного Ракетных войск стратегического назначения из-за работы на Украину
Об этом сообщает российский ТАСС.
"В Барнауле задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения, который собирал и передавал в Главное управление разведки Министерства обороны Украины сведения, составляющие государственную тайну", - говорится в сообщении.
Против военнослужащего возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России ( "Государственная измена"), он арестован. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
Справка: Ракетные войска стратегического назначения - род войск РФ, имеет на вооружении межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными боеголовками мобильного и стационарного базирования. Сухопутный компонент ядерной триады. РВСН являются войсками постоянной боевой готовности.
Напомним, ранее россияне заявляли о задержании в Севастополе военнослужащего Черноморского флота РФ, который якобы собирал и передавал секретные сведения украинской разведке
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