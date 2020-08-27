Еврокомиссия подписала первый договор на закупку 300 млн доз вакцины от коронавируса

27 августа, 2020, 14:50

Еврокомиссия заключила первый договор с британской фармкомпанией AstraZeneca по закупке 300 млн доз вакцины от COVID-19

Об этом говорится в сообщении на сайте Европейской комиссии.

Согласно сообщению, Еврокомиссия подписала первый договор с британской фармацевтической компанией AstraZeneca.

"Контракт позволит закупить вакцины против COVID-19 как для всех стран-членов ЕС, так и для предоставления странам с низким или средним уровнем дохода, или для перенаправления в другие европейские страны", - говорится в сообщении.

Так, по условиям контракта все страны-члены Евросоюза смогут закупить 300 млн доз вакцины AstraZeneca с возможностью закупки следующих 100 млн доз.

Также отмечается, что Еврокомиссия планирует подписать подобные соглашения еще с четырьмя производителями, с которыми завершены предварительные переговоры, - Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac и Moderna.

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