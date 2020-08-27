ЕС предоставил пограничникам системы автоскрининга температуры на 1 млн евро: одну установили в аэропорту "Борисполь"

27 августа, 2020, 10:03

Европейский Союз предоставил Украине две системы автоскрининга температуры тела общей стоимостью 1 млн евро, одна из них уже работает в аэропорту "Борисполь"

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Согласно сообщению, Европейский Союз передал ГПСУ две стационарные системы температурного скрининга в рамках проекта "Поддержка ЕС в укреплении интегрированного управления границами в Украине.

Отмечается, что общая стоимость переданного оборудования составляет 1 млн грн.

В пресс-службе заметили, что одна из систем температурного скрининга в течение нескольких дней уже работает на одном из направлений в аэропорту "Борисполь". Она помогает пограничникам выявлять пассажиров с симптомами лихорадки и при этом минимально нарушает привычную работу аэропорта и уменьшает риск дальнейшего распространения инфекции, позволяет мгновенно и бесконтактно измерять температуру на расстоянии.

По словам руководителя проекта Арунаса Адоманаса, постоянный и непрерывный температурный скрининг будут дополнительно защищать пограничников от заражения и минимизировать дальнейшее распространение вируса.

Напомним, в Киеве на центральном железнодорожном вокзале "Киев-Пассажирский" установили инфракрасные системы скрининга температуры тела.

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