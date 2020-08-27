Дожди на севере и до +29°C: синоптик Наталья Диденко о погоде 28 августа

27 августа, 2020, 15:49

28 августа дожди в Украине вероятны в северных районах и в Киеве

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.

"Пятница в Украине будет без жары. На Севере, Западе, в большинстве центральных областей в течение дня ожидается +20...+25°C. На крайнем севере даже местами +18...+22°C", - отметила синоптик.

На Востоке и в южной части Украины ожидается +24...+29°C.

Дожди завтра заденут только северные районы и северо-восток.

На большинстве территории Украины благодаря антициклону будет сухая погода.

В Киеве завтра существенные осадки маловероятны. Разве что в отдельных районах локальный небольшой дождь. Температура воздуха будет невысокой - около +22°C.

По словам Натальи Диденко, последние летние выходные принесут в Украину солнце и жару.

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