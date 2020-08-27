Дожди на севере и до +29°C: синоптик Наталья Диденко о погоде 28 августа
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.
"Пятница в Украине будет без жары. На Севере, Западе, в большинстве центральных областей в течение дня ожидается +20...+25°C. На крайнем севере даже местами +18...+22°C", - отметила синоптик.
На Востоке и в южной части Украины ожидается +24...+29°C.
Дожди завтра заденут только северные районы и северо-восток.
На большинстве территории Украины благодаря антициклону будет сухая погода.
В Киеве завтра существенные осадки маловероятны. Разве что в отдельных районах локальный небольшой дождь. Температура воздуха будет невысокой - около +22°C.
По словам Натальи Диденко, последние летние выходные принесут в Украину солнце и жару.
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