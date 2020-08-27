 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДействующие депутаты горсовета Кременчуга от "ЕС" должны заявить о своей оппозиционной позиции, - Княжицкий

Действующие депутаты горсовета Кременчуга от "ЕС" должны заявить о своей оппозиционной позиции, - Княжицкий

Народный депутат от "ЕС" Николай Княжицкий заявил, что партия стремится выдвигать в кандидаты не "пособников" олигархических партий, а честных патриотов.

Об этом он написал в Facebook.

Он обратился к представителям партии в Кременчуге.

"Генерал Забродский познакомил меня с полковником Александром Щербиной. Саша - кавалер орденов Богдана Хмельницкого и Данила Галицкого, заместитель комбрига 57-ой отдельной мотопехотной бригады, герой войны. Саша тоже магистр государственной службы, выпускник Харьковского Национального экономического университета. Щербина из Кременчуга. Человек активный, который руководствуется не интересами, а ценностями. Мне казалось, что привлечь такого человека к партийному строительству - честь для "Европейской Солидарности", - написал нардеп.

Он заявил, что удивлен, что некоторые партийцы из Кременчуга не восприняли назначение Щербины руководителем предвыборного штаба в городе.

"Мол, и Александр не такой ветеран, и они хотят решать, кто у них будет руководить штабом. Новый закон о выборах четко определяет, что избирательные списки утверждают областные организации и центральный аппарат партии. Очевидно, что районные и городские ячейки, как и другие члены партии, общественные организации, которые с партией сотрудничают, в праве подавать свои кандидатуры", - заявил Княжицкий.

От добавил, что ситуация в Кременчуге для "ЕС" не простая.

"Наша фракция там работает в коалиции с партией городского головы, баллотирующегося от партии "За будущее", которая, очевидно, является оппонентом и конкурентом "Европейской Солидарности". Руководитель партийной ячейки - первый заместитель городского головы, руководитель фракции в городском совете одновременно является помощником депутата от партии "Слуга народа", еще один член фракции - советник городского головы. Еще 2 депутата "ЕС" тоже работают в структурах городского совета. И это вся фракция", - написал нардеп.

Он заявил, что обновленная "ЕС" стремится выдвигать в кандидаты не "пособников" олигархических партий, а честных патриотов.

"Считаю, что действующие депутаты городского совета, которые поддерживают своими действиями представителей партии "За будущее", должны заявить о своей оппозиционной позиции, сами принять участие в выборах после увольнения из исполнительных структур городского совета. И тогда "Европейская Солидарность" конечно может их поддержать на выборах. Хватит имитировать политическую деятельность, разворовывать местные бюджеты с олигархическими прихвостнями. Пора создавать партию нового типа с честными людьми", - подытожил нардеп.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 августа, 2020 четверг

больше новостей

27 августа, 2020 четверг

26 августа, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать