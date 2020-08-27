Действующие депутаты горсовета Кременчуга от "ЕС" должны заявить о своей оппозиционной позиции, - Княжицкий

27 августа, 2020, 19:59

Народный депутат от "ЕС" Николай Княжицкий заявил, что партия стремится выдвигать в кандидаты не "пособников" олигархических партий, а честных патриотов.

Об этом он написал в Facebook.

Он обратился к представителям партии в Кременчуге.

"Генерал Забродский познакомил меня с полковником Александром Щербиной. Саша - кавалер орденов Богдана Хмельницкого и Данила Галицкого, заместитель комбрига 57-ой отдельной мотопехотной бригады, герой войны. Саша тоже магистр государственной службы, выпускник Харьковского Национального экономического университета. Щербина из Кременчуга. Человек активный, который руководствуется не интересами, а ценностями. Мне казалось, что привлечь такого человека к партийному строительству - честь для "Европейской Солидарности", - написал нардеп.

Он заявил, что удивлен, что некоторые партийцы из Кременчуга не восприняли назначение Щербины руководителем предвыборного штаба в городе.

"Мол, и Александр не такой ветеран, и они хотят решать, кто у них будет руководить штабом. Новый закон о выборах четко определяет, что избирательные списки утверждают областные организации и центральный аппарат партии. Очевидно, что районные и городские ячейки, как и другие члены партии, общественные организации, которые с партией сотрудничают, в праве подавать свои кандидатуры", - заявил Княжицкий.

От добавил, что ситуация в Кременчуге для "ЕС" не простая.

"Наша фракция там работает в коалиции с партией городского головы, баллотирующегося от партии "За будущее", которая, очевидно, является оппонентом и конкурентом "Европейской Солидарности". Руководитель партийной ячейки - первый заместитель городского головы, руководитель фракции в городском совете одновременно является помощником депутата от партии "Слуга народа", еще один член фракции - советник городского головы. Еще 2 депутата "ЕС" тоже работают в структурах городского совета. И это вся фракция", - написал нардеп.

Он заявил, что обновленная "ЕС" стремится выдвигать в кандидаты не "пособников" олигархических партий, а честных патриотов.

"Считаю, что действующие депутаты городского совета, которые поддерживают своими действиями представителей партии "За будущее", должны заявить о своей оппозиционной позиции, сами принять участие в выборах после увольнения из исполнительных структур городского совета. И тогда "Европейская Солидарность" конечно может их поддержать на выборах. Хватит имитировать политическую деятельность, разворовывать местные бюджеты с олигархическими прихвостнями. Пора создавать партию нового типа с честными людьми", - подытожил нардеп.