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Espreso.tvОбществоБеларусь отказала премьерам трех стран Балтии в визите

Беларусь отказала премьерам трех стран Балтии в визите


фото: err
МИД Беларуси отклонил запрос о визите в страну трех премьер-министров и глав МИД стран Балтии

Об этом рассказал глава эстонского правительства Юри Ратас, сообщает ERR.

Премьер-министры и министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы были готовы прилететь в Минск, чтобы встретиться как с представителями власти, так и оппозиции для урегулирования кризиса. Но канцелярия правительства и МИД Беларуси отказали в визите.

20 августа министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу позвонил своему белорусскому коллеге Владимиру Макею и прозондировал почву для возможного визита. Также из Таллинна связались с канцелярией правительства Беларуси.

"Да, мое предложение было взять в поездку трех премьер-министров и трех министров иностранных дел. Мы связались с МИД и канцелярией правительства. И нам пришел ответ, как и всем другим руководителям стран Евросоюза, что контактировать с нами не хотят", - рассказал Ратас.

"Не думаю, что белорусские власти сегодня идут правильным путем, когда игнорируют любые международные контакты. Чтобы найти выход из сложившейся ситуации как раз и необходимо общение на международном уровне", - считает Ратас.

Ратас подчеркнул, что руководители балтийских правительств не планировали встречаться с Лукашенко.

Канцлер Германии Ангела Меркель ранее заявляла, что Лукашенко отказался от всех запросов на телефонный звонок.

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