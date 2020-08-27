Бали закрыл границы для туристов до конца года

27 августа, 2020, 12:52

Индонезийский остров Бали не откроет границы для туристов до конца 2020 года из-за коронавируса

Об этом пишет BBC.

Согласно сообщению, ранее местные власти сообщили, что иностранцам могут позволить въезд на Бали с сентября, но этот план был отменен из-за беспокойства по поводу роста количества случаев заболевания COVID-19 в Индонезии.

В издании отметили, что это решение восстановило беспокойство относительно влияния на местных жителей, поскольку экономика острова значительно зависима от туризма.

Так, с конца июля местные власти полагаются на местных туристов, открывая пляже и туристические точки.

По информации ВВС, местные власти не уточняет, когда именно Бали снова откроется для иностранцев, однако сообщила, что Индонезия не откроет границы для иностранных туристов до конца 2020 года. Кроме того, по заявлению местных властей, для открытия границ понадобится "благоразумие" и тщательная подготовка, поскольку иное может повредить восстановлению и репутации острова.

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