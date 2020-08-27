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Espreso.tvОбществоАкадемик Николай Жулинский считает кандидатуру Анатолия Загородного лучшей на должность Президента НАН Украины

Академик Николай Жулинский считает кандидатуру Анатолия Загородного лучшей на должность Президента НАН Украины

Академик Николай Жулинский считает кандидатуру академика вице-президента НАН Украины академика Анатолия Загородного лучшей для должности президента НАН Украины

. Об этом академик Жулинский рассказал в интервью газете "День".

"После ухода Бориса Евгеньевича Патона нужно подумать, как дальше двигаться вперед? Кандидатура Анатолия Завгороднего, нынешнего вице-президента НАН Украины - лучшая, а его программа мне кажется наиболее реалистичной, пригодной для реализации в условиях, в этой ситуации, в которой находится наше государство, национальная экономика и экономика всего мира в целом. В первую очередь потому, что она предусматривает реализацию этих наработок, которые уже осуществила НАН в плане реформирования академической научной сферы", - рассказал Николай Жулинский.

Кроме этого академик отметил, что в Украине сегодня возникла серьезная проблема - консолидация общества и формирование национальной идентичности. Последние президентские выборы показали, что люди не имеют глубинного осознания, что для них сегодня главное! К сожалению прагматичный и комформистский подход к важным вопросам политического содержания сегодня преобладает. Поэтому общество не мыслит высшими категориями - ответственности за государство, за свое будущее, за то, что надо самим решать судьбу Украины, а не только надеяться на кого-то из соседей, или международные валютные фонды и др.

"Это не выход! У нас еще преобладает синдром тоталитарного мышления, еще заложенный коммунистической системой, когда подход такой: а что мне с того выгодно с той, или иной политической силой, или иным политическим деятелем и что мне с того перепадет ... И это является самой большой нашей бедой. Не думают люди, что же будет дальше с моим государством, как будет развиваться и как я в этом процессе могу помочь своей страны? Моисей водил по пустыне людей 40 лет, а потому думаю, что где-то через лет 10 наше государство обязательно расцветет ", - добавил Николай Жулинский

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