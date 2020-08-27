Академик Николай Жулинский считает кандидатуру Анатолия Загородного лучшей на должность Президента НАН Украины

27 августа, 2020, 13:18

Академик Николай Жулинский считает кандидатуру академика вице-президента НАН Украины академика Анатолия Загородного лучшей для должности президента НАН Украины

. Об этом академик Жулинский рассказал в интервью газете "День".

"После ухода Бориса Евгеньевича Патона нужно подумать, как дальше двигаться вперед? Кандидатура Анатолия Завгороднего, нынешнего вице-президента НАН Украины - лучшая, а его программа мне кажется наиболее реалистичной, пригодной для реализации в условиях, в этой ситуации, в которой находится наше государство, национальная экономика и экономика всего мира в целом. В первую очередь потому, что она предусматривает реализацию этих наработок, которые уже осуществила НАН в плане реформирования академической научной сферы", - рассказал Николай Жулинский.

Кроме этого академик отметил, что в Украине сегодня возникла серьезная проблема - консолидация общества и формирование национальной идентичности. Последние президентские выборы показали, что люди не имеют глубинного осознания, что для них сегодня главное! К сожалению прагматичный и комформистский подход к важным вопросам политического содержания сегодня преобладает. Поэтому общество не мыслит высшими категориями - ответственности за государство, за свое будущее, за то, что надо самим решать судьбу Украины, а не только надеяться на кого-то из соседей, или международные валютные фонды и др.

"Это не выход! У нас еще преобладает синдром тоталитарного мышления, еще заложенный коммунистической системой, когда подход такой: а что мне с того выгодно с той, или иной политической силой, или иным политическим деятелем и что мне с того перепадет ... И это является самой большой нашей бедой. Не думают люди, что же будет дальше с моим государством, как будет развиваться и как я в этом процессе могу помочь своей страны? Моисей водил по пустыне людей 40 лет, а потому думаю, что где-то через лет 10 наше государство обязательно расцветет ", - добавил Николай Жулинский