 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский заявил, что не допустит вмешательства Украины в американский избирательный процесс

Зеленский заявил, что не допустит вмешательства Украины в американский избирательный процесс

Президент Владимир Зеленский отметил, что любые попытки отдельных политиков сделать определенные заявления имеют четко выраженный провокационный след общих противников Украины и США

Об этом он заявил во время телефонного разговора с Государственным секретарем США Майклом Помпео, передает ОПГ.

Отмечается, Зеленский отметил, что не допустит никакого вмешательства Украины в американский избирательный процесс, и любые попытки отдельных политиков сделать определенные заявления имеют четко выраженный провокационный след общих противников Украины и США.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 августа, 2020 среда

больше новостей

26 августа, 2020 среда

25 августа, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать