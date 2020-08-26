Зеленский заявил, что не допустит вмешательства Украины в американский избирательный процесс
26 августа, 2020, 19:02
Президент Владимир Зеленский отметил, что любые попытки отдельных политиков сделать определенные заявления имеют четко выраженный провокационный след общих противников Украины и США
Об этом он заявил во время телефонного разговора с Государственным секретарем США Майклом Помпео, передает ОПГ.
Отмечается, Зеленский отметил, что не допустит никакого вмешательства Украины в американский избирательный процесс, и любые попытки отдельных политиков сделать определенные заявления имеют четко выраженный провокационный след общих противников Украины и США.
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