Зеленский заявил, что не допустит вмешательства Украины в американский избирательный процесс

26 августа, 2020, 19:02

Об этом он заявил во время телефонного разговора с Государственным секретарем США Майклом Помпео, передает ОПГ.

Отмечается, Зеленский отметил, что не допустит никакого вмешательства Украины в американский избирательный процесс, и любые попытки отдельных политиков сделать определенные заявления имеют четко выраженный провокационный след общих противников Украины и США.

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