Заседание суда по украинскому политзаключенному Марченко могут перенести из-за COVID-19 у его адвоката
Об этом Укринформу сообщила жена политзаключенного Екатерина Марченко.
"На прошлой неделе выяснилось, что у нашего адвоката обнаружили CОVID -19, и теперь заседание суда, которое было назначено на 27 августа, пожалуй, перенесут. То есть, процесс снова затягивается", - сказала Марченко.
Она также сообщила, что в конце прошлой недели ее мужа в СИЗО смог посетить украинский консул Тарас Малышевский.
"Тарас Михайлович хотел, чтобы Александр подписал заявление на выделение материальной помощи от консульства, но начальник СИЗО отказал в подписании документа на месте, сказав, что Александр направит заявление по почте", - объясняет жена политзаключенного.
При этом, по ее словам, гарантии, что заявление дойдет по почте, нет. Ранее документы для ЕСПЧ, подписанные Марченко, "после четырех месяцев ожидания так и не дошли".
На встрече поднимался вопрос о здоровье политзаключенного: он говорит, что его до сих пор беспокоят последствия пыток в "ДНР" - в частности, немеет левая часть тела, есть хроническое нарушение сна, давление и панические атаки. Но Марченко проведено частичное медобследование. Результаты обследования придут позже.
Накануне визита консула получен отказ на ходатайство Марченко о предоставлении звонка, он обосновывается отсутствием в СИЗО технической возможности.
"Тарас Михайлович поднял этот вопрос перед начальником изолятора. В ответ было сказано, что такой возможности действительно нет, но руководство СИЗО готово предоставить свидание матери или мне, в чем ранее отказывали", - сказала Екатерина Марченко.
- Уголовное дело против Марченко было возбуждено только 30 апреля 2019. После этого его поместили в следственный изолятор, обвинив в подготовке к приобретению и незаконному перемещению с территории России продукции военного назначения и шпионаже. В декабре 2019 года Правозащитный центр "Мемориал" признал Александра Марченко политзаключенным.
- Сейчас он находится в СИЗО-5 Краснодара. Суд проходит в закрытом режиме.
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