Зарплата 7 млн евро: Ибрагимович договорился о новом контракте с "Миланом"

26 августа, 2020, 15:26

Итальянский "Милан" договорился с нападающим Златаном Ибрагимовичем о подписании нового контракта

Об этом сообщает журналист Николо Скира в twitter.

38-летний швед подпишет контрактное соглашение, которое будет действовать до конца сезона-2020/21. Звездный футболист гарантированно получит 6 млн евро. Также в соглашении будут прописаны бонусы в размере 500 тыс. Евро. Еще 500 тыс. игрок получит, если "Милан" выйдет в Лигу чемпионов.

Ибрагимович вернулся в "Милан" из американского "Лос-Анджелес Гэлакси" в январе 2020 года, подписав с итальянской командой контракт на полгода с опцией продления еще на сезон.

В прошлом сезоне Златан Ибрагимович провел за "Милан" 20 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 5 результативных передач.