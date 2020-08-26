Зарплата 7 млн евро: Ибрагимович договорился о новом контракте с "Миланом"
Об этом сообщает журналист Николо Скира в twitter.
38-летний швед подпишет контрактное соглашение, которое будет действовать до конца сезона-2020/21. Звездный футболист гарантированно получит 6 млн евро. Также в соглашении будут прописаны бонусы в размере 500 тыс. Евро. Еще 500 тыс. игрок получит, если "Милан" выйдет в Лигу чемпионов.
Ибрагимович вернулся в "Милан" из американского "Лос-Анджелес Гэлакси" в январе 2020 года, подписав с итальянской командой контракт на полгода с опцией продления еще на сезон.
В прошлом сезоне Златан Ибрагимович провел за "Милан" 20 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 5 результативных передач.
August 26, 2020
- 8 июля Златан Ибрагимович заявил, что если бы он выступал за "Милан" с начала сезона, то команда бы стала чемпионом Италии.
- 31 июля уже сообщалось, что нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович решил продлить контракт с клубом .
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