Задержали выходцев из Украины и Польши: Правоохранители в ФРГ разоблачили нелегальную табачную фабрику

26 августа, 2020, 10:12

Правоохранители разоблачили в ФРГ нелегальную табачную фабрику, которая еженедельно производила 10 млн сигарет и отправляла их для сбыта в Великобритании

Об этом пишет Deutsche Welle .

Согласно сообщению, в Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия, правоохранители разоблачили нелегальную табачную фабрику. Она была расположена в одном из промышленных районов близ города Клеве.

Отмечается, что во время обысков правоохранители изъяли 11 млн сигарет, шесть тонн табака и всю технику, которая использовалась для нелегального производства сигарет. Также были задержаны 12 человек, которые являются выходцами из Украины и Польши.

Отмечается, что прокурор обвиняет задержанных в налоговом мошенничестве на сумму до 100 млн евро.

Так, по данным следователей, фабрика производила до 10 млн сигарет в неделю. В основном их отправляли в Великобританию. При этом, по данным таможни, прибыль от продажи каждого грузовика сигарет составлял около трех млн евро.

По информации издания, фабрика была построена в 2016 году и была очень профессионально оборудована. В частности, техника для изготовления сигарет и упаковки были из Великобритании. Зал специально изолирован, чтобы шум и запах табака не проникали наружу, а электроэнергию производили собственные генераторы, чтобы не было заметно, что в помещении находится большое производство.

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