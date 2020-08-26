Из-за расизма: во Франции переименовали роман Агаты Кристи "Десять негритят"
Об этом сообщает RTL.
Отмечается, что новые издания произведения будут выходить под названием "Их было десять".
В частности, из книги изъяли слово "негр" по требованию правнука писательницы Джеймса Причарда.
"Когда книга писалась, речь была другой и использовались слова, которые сегодня забыты. История основывается на популярной считалке, написанной не Агатой Кристи. Я почти уверен, что оригинальное название никогда не использовалось в США. В Великобритании ее изменили в 1980-х годах, и сегодня мы меняем ее по всему миру ", - сказал Причард.
Кроме того, он считает, что писательнице "не понравилось бы, если бы кто-то оказался обиженным ее словесными оборотами".
По словам правнука Кристи, не надо использовать термины, которые могут задеть кого-то.
"Так нужно вести себя в 2020 году", - отметил Причард.
Известно, что книга с новым названием уже появилась в продаже во Франции. Стоимость произведения в одной из книжных сетей страны составляет €5,6.
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