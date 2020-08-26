 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирИз-за расизма: во Франции переименовали роман Агаты Кристи "Десять негритят"

Из-за расизма: во Франции переименовали роман Агаты Кристи "Десять негритят"

Во Франции решили изменить название книги Агаты Кристи "Десять негритят" из-за расистских обозначения темнокожих людей

Об этом сообщает RTL.

Отмечается, что новые издания произведения будут выходить под названием "Их было десять".

В частности, из книги изъяли слово "негр" по требованию правнука писательницы Джеймса Причарда.

"Когда книга писалась, речь была другой и использовались слова, которые сегодня забыты. История основывается на популярной считалке, написанной не Агатой Кристи. Я почти уверен, что оригинальное название никогда не использовалось в США. В Великобритании ее изменили в 1980-х годах, и сегодня мы меняем ее по всему миру ", - сказал Причард.

Кроме того, он считает, что писательнице "не понравилось бы, если бы кто-то оказался обиженным ее словесными оборотами".

По словам правнука Кристи, не надо использовать термины, которые могут задеть кого-то.

"Так нужно вести себя в 2020 году", - отметил Причард.

Известно, что книга с новым названием уже появилась в продаже во Франции. Стоимость произведения в одной из книжных сетей страны составляет €5,6.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 августа, 2020 среда

больше новостей

26 августа, 2020 среда

25 августа, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать