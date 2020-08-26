Из НБУ уволился директор Департамента открытых рынков

26 августа, 2020, 12:40

Директор Департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко 21 августа 2020 года уволился по собственному желанию

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, директор Департамента открытых рынков Сергей Пономаренко 21 августа 2020 года по собственному желанию завершил работу в должности.

"В связи с этим, Национальный банк с 25 августа 2020 года объявил конкурсный отбор на замещение вакантной должности директора Департамента открытых данных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к сфере компетенции будущего директора этого департамента будет относиться, в частности осуществление мониторинга, анализа и прогнозирования внутреннего и внешнего финансовых рынков, регулирование ликвидности банковской системы и проведение валютных интервенций, а также управление международными резервами.

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