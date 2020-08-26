 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаИз НБУ уволился директор Департамента открытых рынков

Из НБУ уволился директор Департамента открытых рынков


фото: bank.gov.ua
Директор Департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко 21 августа 2020 года уволился по собственному желанию

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, директор Департамента открытых рынков Сергей Пономаренко 21 августа 2020 года по собственному желанию завершил работу в должности.

"В связи с этим, Национальный банк с 25 августа 2020 года объявил конкурсный отбор на замещение вакантной должности директора Департамента открытых данных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к сфере компетенции будущего директора этого департамента будет относиться, в частности осуществление мониторинга, анализа и прогнозирования внутреннего и внешнего финансовых рынков, регулирование ликвидности банковской системы и проведение валютных интервенций, а также управление международными резервами.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 августа, 2020 среда

больше новостей

26 августа, 2020 среда

25 августа, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать