Из НБУ уволился директор Департамента открытых рынков
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Согласно сообщению, директор Департамента открытых рынков Сергей Пономаренко 21 августа 2020 года по собственному желанию завершил работу в должности.
"В связи с этим, Национальный банк с 25 августа 2020 года объявил конкурсный отбор на замещение вакантной должности директора Департамента открытых данных", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к сфере компетенции будущего директора этого департамента будет относиться, в частности осуществление мониторинга, анализа и прогнозирования внутреннего и внешнего финансовых рынков, регулирование ликвидности банковской системы и проведение валютных интервенций, а также управление международными резервами.
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