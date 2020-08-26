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Espreso.tvОбществоВзрыв в общежитии военного полигона: двое пострадавших находятся в коме

Взрыв в общежитии военного полигона: двое пострадавших находятся в коме

Двое пострадавших от взрыва гранаты в военном общежитии учебного центра "Десна" в Черниговской области находятся в медикаментозной коме

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба учебного центра "Десна".

"Гражданская девушка и военнослужащий находятся в Главном военном клиническом госпитале. Оба - в коме (медикаментозной). Состояние их оценивается как тяжелое и стабильно тяжелое. Пострадавшей вчера была проведена операция", - говорится в сообщении.

Еще одна пострадавшая - девушка-военнослужащая - также находится под наблюдением врачей госпиталя с травмой глаза.

Отмечается, что ситуация находится под контролем руководства учебного центра. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. В частности, сегодня, 26 августа, в госпиталь направлены 30 доноров крови.

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Опубликовано Учебный центр "Десна" - Пресс-служба Среда, 26 Августа 2020
  • Напомним, в поселке Десна Козелецкого района в общежитии улучшенного типа для военнослужащих контрактной службы прогремел взрыв.

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