Взрыв в общежитии военного полигона: двое пострадавших находятся в коме

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба учебного центра "Десна".

"Гражданская девушка и военнослужащий находятся в Главном военном клиническом госпитале. Оба - в коме (медикаментозной). Состояние их оценивается как тяжелое и стабильно тяжелое. Пострадавшей вчера была проведена операция", - говорится в сообщении.

Еще одна пострадавшая - девушка-военнослужащая - также находится под наблюдением врачей госпиталя с травмой глаза.

Отмечается, что ситуация находится под контролем руководства учебного центра. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. В частности, сегодня, 26 августа, в госпиталь направлены 30 доноров крови.

Вниманию! Чтобы предотвратить распространение неправдивой и искаженной информации, сообщаем о состоянии раненых во время ... Опубликовано Учебный центр "Десна" - Пресс-служба Среда, 26 Августа 2020

Напомним, в поселке Десна Козелецкого района в общежитии улучшенного типа для военнослужащих контрактной службы прогремел взрыв.