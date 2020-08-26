Взрыв в общежитии военного полигона: двое пострадавших находятся в коме
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба учебного центра "Десна".
"Гражданская девушка и военнослужащий находятся в Главном военном клиническом госпитале. Оба - в коме (медикаментозной). Состояние их оценивается как тяжелое и стабильно тяжелое. Пострадавшей вчера была проведена операция", - говорится в сообщении.
Еще одна пострадавшая - девушка-военнослужащая - также находится под наблюдением врачей госпиталя с травмой глаза.
Отмечается, что ситуация находится под контролем руководства учебного центра. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. В частности, сегодня, 26 августа, в госпиталь направлены 30 доноров крови.
Вниманию! Чтобы предотвратить распространение неправдивой и искаженной информации, сообщаем о состоянии раненых во время ...Опубликовано Учебный центр "Десна" - Пресс-служба Среда, 26 Августа 2020
- Напомним, в поселке Десна Козелецкого района в общежитии улучшенного типа для военнослужащих контрактной службы прогремел взрыв.
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