Верховный суд просит выделить почти 1 млн грн компенсации из Фонда борьбы с COVID-19
Об этом 26 августа сообщает общественная организация StateWatch со ссылкой на копию письма из суда.
Сообщается, руководитель аппарата Верховного суда Ольга Булка обратилась к правительству с просьбой выделить из Фонда борьбы с COVID-19 978 тыс. грн в качестве компенсации за ранее купленные судом медицинские товары.
Верховный суд, как указано в документе, закупил 600 литров антисептика на общую сумму 123 тыс. грн, латексных перчаток на 112 тыс. грн, дезинфицирующих ковриков на 13 тыс. грн, термометры на почти 9 тыс. грн, защитных масок на 7 тыс. грн, рециркуляторных и дезинфицирующих ламп на 140 тыс. грн и различны дезинфицирующих средств на общую сумму 18 тыс. грн.
Также для судей закупили специальные стойки для дезинфицирующих устройств и специальные сенсорные дозаторы к ним на сумму почти 350 тыс. грн.
Кроме товаров, для судей на сумму 201 тыс. грн заказывали разного рода дезинфицирующие и утилизационные услуги.
В письме также акцентируется внимание на том, что во время последнего пересмотра бюджета расходы по программе "Осуществление правосудия Верховным судом" были уменьшены на 110 млн грн.
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