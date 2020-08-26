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Espreso.tvОбществоВерховный суд просит выделить почти 1 млн грн компенсации из Фонда борьбы с COVID-19

Верховный суд просит выделить почти 1 млн грн компенсации из Фонда борьбы с COVID-19

Руководитель аппарата Верховного суда Ольга Булка обратилась в Кабинет министров Украины с просьбой выделить 978 тыс. грн из Фонда борьбы с COVID-19 в качестве компенсации за ранее купленные судом медицинские товары и услуги для предотвращения распространения коронавируса

Об этом 26 августа сообщает общественная организация StateWatch со ссылкой на копию письма из суда.

Сообщается, руководитель аппарата Верховного суда Ольга Булка обратилась к правительству с просьбой выделить из Фонда борьбы с COVID-19 978 тыс. грн в качестве компенсации за ранее купленные судом медицинские товары.

Верховный суд, как указано в документе, закупил 600 литров антисептика на общую сумму 123 тыс. грн, латексных перчаток на 112 тыс. грн, дезинфицирующих ковриков на 13 тыс. грн, термометры на почти 9 тыс. грн, защитных масок на 7 тыс. грн, рециркуляторных и дезинфицирующих ламп на 140 тыс. грн и различны дезинфицирующих средств на общую сумму 18 тыс. грн.

Также для судей закупили специальные стойки для дезинфицирующих устройств и специальные сенсорные дозаторы к ним на сумму почти 350 тыс. грн.

Кроме товаров, для судей на сумму 201 тыс. грн заказывали разного рода дезинфицирующие и утилизационные услуги.

В письме также акцентируется внимание на том, что во время последнего пересмотра бюджета расходы по программе "Осуществление правосудия Верховным судом" были уменьшены на 110 млн грн.

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