Верховный суд не передал в ВАКС дело о "захвате власти" судьями ОАСК

26 августа, 2020, 18:11

Верховный суд не передал в Высший антикоррупционный суд дело о возможном захвате власти работниками Окружного административного суда

Об этом сообщил Совет общественного контроля при НАБУ.

"Верховный суд должен передать дело о решении подследственности в апелляции ВАКС, ведь все жалобы и ходатайства по делам НАБУ и САП рассматриваются исключительно в Антикоррсуде, но судьи вернули назад представление Апелляционного суда Киева", - говорится в сообщении.

Члены РГК отметили, что решение Верховного суда влияет на осуществление, "создавая реальную угрозу для дальнейшего объективного и беспристрастного расследования".

"Это решение может создать опасный прецедент для других дел, когда подозреваемые или их защитники будут пытаться оспаривать подследственность дел НАБУ в обычных судах, пытаясь таким образом избежать рассмотрения в ВАКС в нарушение норм УПК", - говорится в заявлении.