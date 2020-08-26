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Espreso.tvОбществоВерховный суд не передал в ВАКС дело о "захвате власти" судьями ОАСК

Верховный суд не передал в ВАКС дело о "захвате власти" судьями ОАСК


фото: ti-ukraine
Верховный суд не передал в Высший антикоррупционный суд дело о возможном захвате власти работниками Окружного административного суда

Об этом сообщил Совет общественного контроля при НАБУ.

"Верховный суд должен передать дело о решении подследственности в апелляции ВАКС, ведь все жалобы и ходатайства по делам НАБУ и САП рассматриваются исключительно в Антикоррсуде, но судьи вернули назад представление Апелляционного суда Киева", - говорится в сообщении.

Члены РГК отметили, что решение Верховного суда влияет на осуществление, "создавая реальную угрозу для дальнейшего объективного и беспристрастного расследования".

"Это решение может создать опасный прецедент для других дел, когда подозреваемые или их защитники будут пытаться оспаривать подследственность дел НАБУ в обычных судах, пытаясь таким образом избежать рассмотрения в ВАКС в нарушение норм УПК", - говорится в заявлении.

  • Высший совет правосудия 1 сентября рассмотрит ходатайство об отстранении судей Окружного админсуда Киева, которые являются фигурантами дела о захвате власти руководством ОАСК.

 

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