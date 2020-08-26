Верховный суд не передал в ВАКС дело о "захвате власти" судьями ОАСК
Об этом сообщил Совет общественного контроля при НАБУ.
"Верховный суд должен передать дело о решении подследственности в апелляции ВАКС, ведь все жалобы и ходатайства по делам НАБУ и САП рассматриваются исключительно в Антикоррсуде, но судьи вернули назад представление Апелляционного суда Киева", - говорится в сообщении.
Члены РГК отметили, что решение Верховного суда влияет на осуществление, "создавая реальную угрозу для дальнейшего объективного и беспристрастного расследования".
"Это решение может создать опасный прецедент для других дел, когда подозреваемые или их защитники будут пытаться оспаривать подследственность дел НАБУ в обычных судах, пытаясь таким образом избежать рассмотрения в ВАКС в нарушение норм УПК", - говорится в заявлении.
- Высший совет правосудия 1 сентября рассмотрит ходатайство об отстранении судей Окружного админсуда Киева, которые являются фигурантами дела о захвате власти руководством ОАСК.
Читайте также
-
24 августа, 2020 День Независимости
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос
-
Читайте также
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос