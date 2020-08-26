Важно, чтобы после моего президентства я мог спокойно ходить по улицам, - Зеленский
Об этом сказал Зеленский в интервью телеканалу Euronews, передает Офис президента.
По его словам, на протяжении более года пребывания на посту президента Украины он всегда поступал так, чтобы его родным не за него стыдно.
Зеленский также рассказал, что помимо решения стратегических проблем, сталкивается с ежедневными вызовами, на которые также надо реагировать. В частности, в стране идет война.
"Война на востоке - она не останавливается, она не как рабочие дни - 5 раз в неделю. Война - она каждый день. И каждый день есть вызовы и вопросы. На них надо находить не просто ответы, а результативные шаги. Потому что от каждого из таких шагов зависит, сколько людей погибло, сколько человек ранены, сколько людей именно ты, президент Украины, можешь лично сохранить любыми путями: звонки, поездки на фронт", - заявил Зеленский.
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