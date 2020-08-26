В сети появилось видео издевательств белорусского ОМОНа над задержанными активистами. ВИДЕО
26 августа, 2020, 21:05
Одному из задержанных в Минске удалось снять, как силовики издеваются над людьми в автозаке
Видео обнародовал 24 канал в Telegram.
На видеозаписи зафиксировано, как ОМОН ведет себя с задержанными во время протестов 9-12 августа.
В частности, один из задержанных говорит силовикам, что он просто возвращался домой. Людей, которые неподвижно лежат, силовики бьют резиновыми дубинками, сопровождая действия оскорблениями с использованием нецензурной лексики.
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