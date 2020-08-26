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Espreso.tvОбществоВ результате грозовых дождей в Украине обесточены 139 населенных пунктов, - ГСЧС

В результате грозовых дождей в Украине обесточены 139 населенных пунктов, - ГСЧС

Из-за непогоды в Украине обесточены более сотни населенных пунктов

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"В результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 139 населенных пунктов в 4 областях, а именно: Житомирская - 68, Киевская - 54, Винницкая - 14 Черкасская - 3. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении.

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