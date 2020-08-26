В Раде создадут рабочую группу по проведению выборов в ОРДЛО, - нардеп-"слуга" Качура

26 августа, 2020, 13:51

26 августа народный депутат от фракции "СН" Александр Качура заявил, что в Верховной Раде создадут рабочую группа из-за обращения главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука в связи с выборами в ОРДЛО

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Мы создадим рабочую группу или это может быть временная специальная комиссия для выработки необходимого законодательства, касающегося мирного процесса, предусмотренного Минскими договоренностями", - отметил Качура.

В то же время нардеп пояснил, что вопрос о том, будут ли вноситься изменения в постановление о местных выборах, как того требует Россия, еще не решен и будет обсуждаться.

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"Мы договорились с первым президентом Украины, вместе с Кабинетом министров, Офисом президента, народными депутатами создать внутри парламента рабочую группу, которая бы смогла выработать решения, в том числе и требование письма Леонида Макаровича (Кравчука - ред.) И также это будет группа, которая будет нарабатывать необходимые, специальные законы, касающиеся мира в Украине", - сказал Качура.

Он подчеркнул, что до местных выборов, которые пройдут в октябре, не удастся обеспечить именно составляющую по безопасности при проведении волеизъявления в ОРДЛО.

"Но мы сейчас говорим об особенностях местного самоуправления в Донецкой и Луганской областях. Это первый закон. Он сейчас действует. Мы его пролонгировали. И согласно Минским договоренностям, процедура проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей - это должны быть внеочередные выборы. Они должны быть урегулированы отдельным законом. То есть, мы об этом сейчас говорим", - пояснил он.

Напомним, во время заседания ТКГ 19 августа Россия поставила ультиматум об изменении Верховной Радой Украины постановления о местных выборах 2020 года, а именно, чтобы выборы проводились также на территории ОРДЛО.

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