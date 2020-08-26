 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Раде создадут рабочую группу по проведению выборов в ОРДЛО, - нардеп-"слуга" Качура

В Раде создадут рабочую группу по проведению выборов в ОРДЛО, - нардеп-"слуга" Качура


фото: Главком
26 августа народный депутат от фракции "СН" Александр Качура заявил, что в Верховной Раде создадут рабочую группа из-за обращения главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука в связи с выборами в ОРДЛО

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Мы создадим рабочую группу или это может быть временная специальная комиссия для выработки необходимого законодательства, касающегося мирного процесса, предусмотренного Минскими договоренностями", - отметил Качура.

В то же время нардеп пояснил, что вопрос о том, будут ли вноситься изменения в постановление о местных выборах, как того требует Россия, еще не решен и будет обсуждаться.

Читайте также: Выборы в ОРДЛО: Кравчук просил Раду проверить соответствие постановления о местных выборах Минским соглашениям

"Мы договорились с первым президентом Украины, вместе с Кабинетом министров, Офисом президента, народными депутатами создать внутри парламента рабочую группу, которая бы смогла выработать решения, в том числе и требование письма Леонида Макаровича (Кравчука - ред.) И также это будет группа, которая будет нарабатывать необходимые, специальные законы, касающиеся мира в Украине", - сказал Качура.

Он подчеркнул, что до местных выборов, которые пройдут в октябре, не удастся обеспечить именно  составляющую по безопасности при проведении волеизъявления в ОРДЛО.

"Но мы сейчас говорим об особенностях местного самоуправления в Донецкой и Луганской областях. Это первый закон. Он сейчас действует. Мы его пролонгировали. И согласно Минским договоренностям, процедура проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей - это должны быть внеочередные выборы. Они должны быть урегулированы отдельным законом. То есть, мы об этом сейчас говорим", - пояснил он.

  • Напомним, во время заседания ТКГ 19 августа Россия поставила ультиматум об изменении Верховной Радой Украины постановления о местных выборах 2020 года, а именно, чтобы выборы проводились также на территории ОРДЛО.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 августа, 2020 среда

больше новостей

26 августа, 2020 среда

25 августа, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать