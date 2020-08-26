В Минске правоохранители разогнали митинг, часть людей была заблокирована в костеле

26 августа, 2020, 22:52

Более 1,5 тыс. человек собрались перед Красным костелом в Минске

Об этом сообщает УП.

К людям обращались правоохранители и призывали разойтись. Демонстранты проигнорировали эту просьбу.

Позже появился ОМОН, часть людей оказалась закрыта в Красном костеле снаружи.

Правоохранители взяли "в осаду" костел - возле каждой двери стояли силовики. Ориентировочно, более 100 человек укрылись от силовиков в Красном костеле. ОМОН заблокировал все двери в здании.

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Люди смогли выйти из костела - их не задерживали.

На самой площади начались задержания. Некоторые СМИ сообщают, что девушек отпускают, а парней "пакуют" в автозаки.