В Минске правоохранители разогнали митинг, часть людей была заблокирована в костеле
Об этом сообщает УП.
К людям обращались правоохранители и призывали разойтись. Демонстранты проигнорировали эту просьбу.
Позже появился ОМОН, часть людей оказалась закрыта в Красном костеле снаружи.
Правоохранители взяли "в осаду" костел - возле каждой двери стояли силовики. Ориентировочно, более 100 человек укрылись от силовиков в Красном костеле. ОМОН заблокировал все двери в здании.
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Люди смогли выйти из костела - их не задерживали.
На самой площади начались задержания. Некоторые СМИ сообщают, что девушек отпускают, а парней "пакуют" в автозаки.
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