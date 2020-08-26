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Espreso.tvОбществоВ Мариуполе СБУ блокировала работу сети "ботов" ДНР "

В Мариуполе СБУ блокировала работу сети "ботов" ДНР "


фото: ssu.gov.ua
В прифронтовом Мариуполе Служба безопасности Украины расрыла сеть интернет-агитаторов "министерства информации ДНР", которые призывали к нарушению территориальной целостности государства и занимались враждебной пропагандой

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"В районе проведения операции Объединенных сил киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали деятельность сети сепаратистских интернет-агитаторов, которую координировало так называемое министерство информации "ДНР ", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что группа насчитывала 5 жителей Мариуполя.

По указаниям кураторов пропагандисты систематически размещали дезинформацию на страницах в российских соцсетях, а также публиковали призывы к нарушению территориальной целостности и конституционного порядка в местных сообществах, которые насчитывали более 150 тыс. пользователей.

"Пропагандисты оправдывали российскую агрессию против нашей страны, популяризировали террористические организации "Л/ДНР" и отделения юго-восточных областей от Украины. Кроме того злоумышленники призывали к массовым беспорядкам и акциям неповиновения", - подчеркнули в спецслужбе.

Отмечается, что СБУ проводит мероприятия по установлению и задержанию соучастников пропагандистов.

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