В Мариуполе СБУ блокировала работу сети "ботов" ДНР "
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"В районе проведения операции Объединенных сил киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали деятельность сети сепаратистских интернет-агитаторов, которую координировало так называемое министерство информации "ДНР ", - говорится в сообщении.
В СБУ отметили, что группа насчитывала 5 жителей Мариуполя.
По указаниям кураторов пропагандисты систематически размещали дезинформацию на страницах в российских соцсетях, а также публиковали призывы к нарушению территориальной целостности и конституционного порядка в местных сообществах, которые насчитывали более 150 тыс. пользователей.
"Пропагандисты оправдывали российскую агрессию против нашей страны, популяризировали террористические организации "Л/ДНР" и отделения юго-восточных областей от Украины. Кроме того злоумышленники призывали к массовым беспорядкам и акциям неповиновения", - подчеркнули в спецслужбе.
Отмечается, что СБУ проводит мероприятия по установлению и задержанию соучастников пропагандистов.
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