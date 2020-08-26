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Espreso.tvОбществоВ Киеве из-за непогоды упало дерево, которое повредило три автомобиля на автостоянке

В Киеве из-за непогоды упало дерево, которое повредило три автомобиля на автостоянке

В Киеве, возле метро Дарница, по адресу Броварской проспект, 31 из-за непогоды упало дерево, которое повредило три автомобиля, находившихся на автостоянке

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

Руководство стоянки предложило возместить убытки по-своему. Владельцы поврежденных автомобилей не будут платить за стоянку полгода. Ранее они платили 600 гривен в месяц.

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