В Киеве из-за непогоды упало дерево, которое повредило три автомобиля на автостоянке
26 августа, 2020, 13:40
В Киеве, возле метро Дарница, по адресу Броварской проспект, 31 из-за непогоды упало дерево, которое повредило три автомобиля, находившихся на автостоянке
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
Руководство стоянки предложило возместить убытки по-своему. Владельцы поврежденных автомобилей не будут платить за стоянку полгода. Ранее они платили 600 гривен в месяц.
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