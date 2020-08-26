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Espreso.tvОбществоВ Киеве на "Украинский дом" спроектировали исторический флаг Беларуси

В Киеве на "Украинский дом" спроектировали исторический флаг Беларуси


фото: Радіо Свобода
"Украинский дом" в Киеве подсветили цветами исторического флага Беларуси

Об этом сообщает Радио Свобода.

На Европейскую площадь пришли несколько десятков активистов. Они зажигали файеры и скандировали "Жыве Беларусь".

В Беларуси продолжаются акции протеста с требованием отставки президента Александра Лукашенко. Участники протестов называют сфальсифицированными президентские выборы в стране и призывают провести новые.

 

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