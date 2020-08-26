В Киеве еще 95 человек заболели COVID-19, двое умерли
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
"Двое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 174 киевлян. На сегодня в столице уже 12 248 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал мэр.
Среди заболевших 47 женщин в возрасте от 22 до 85 лет, 42 мужчины в возрасте от 19 до 82 лет, 3 девочки от 5 до 17 лет и 3 мальчика от 6 до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 26 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 54 пациента. Всего коронавирус одолели 3 907 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 23, в Деснянском - 13 случаев. И 12 случаев в Оболонском районе.
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