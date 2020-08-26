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Espreso.tvОбществоВ Беларуси вызвали на допрос члена Координационного совета оппозиции Марию Колесникову

В Беларуси вызвали на допрос члена Координационного совета оппозиции Марию Колесникову

Следственный комитет Беларуси вызвал на допрос члена оппозиционного Координационного совета Марию Колесникову

Об этом сообщает Телеграмм канал NEXTA Live.

"Следственный комитет вызвал на допрос еще одного члена Координационного совета - Марию Колесникову", - говорится в сообщении.

  • Задержанному 24 августа вместе с доверенным лицом Тихановской Ольгой Ковальковой Сергею Дылевскому, - члену президиума Координационного совета оппозиции и голове стачкома МТЗ - дали 10 суток ареста.

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