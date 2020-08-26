В Беларуси вызвали на допрос члена Координационного совета оппозиции Марию Колесникову

26 августа, 2020, 14:40

Следственный комитет Беларуси вызвал на допрос члена оппозиционного Координационного совета Марию Колесникову

Об этом сообщает Телеграмм канал NEXTA Live.

"Следственный комитет вызвал на допрос еще одного члена Координационного совета - Марию Колесникову", - говорится в сообщении.

Задержанному 24 августа вместе с доверенным лицом Тихановской Ольгой Ковальковой Сергею Дылевскому, - члену президиума Координационного совета оппозиции и голове стачкома МТЗ - дали 10 суток ареста.