В Беларуси вызвали на допрос члена Координационного совета оппозиции Марию Колесникову
26 августа, 2020, 14:40
Следственный комитет Беларуси вызвал на допрос члена оппозиционного Координационного совета Марию Колесникову
Об этом сообщает Телеграмм канал NEXTA Live.
"Следственный комитет вызвал на допрос еще одного члена Координационного совета - Марию Колесникову", - говорится в сообщении.
- Задержанному 24 августа вместе с доверенным лицом Тихановской Ольгой Ковальковой Сергею Дылевскому, - члену президиума Координационного совета оппозиции и голове стачкома МТЗ - дали 10 суток ареста.
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