В Беларуси во время протестов 25 августа задержали еще более 50 участников
Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства внутренних дел Беларуси.
"Численность участников протестных акций, которые произошли в разных регионах республики, не превысила 4 800 граждан. Наибольшее количество митингующих было в Минске, Бресте и Молодечно", - говорится в сообщении.
В МВД добавили, что в Минске прошли несанкционированные акции у здания Министерства образования, а вечером на площади Независимости.
"В Гродно у здания Октябрьского РОВД собралась "группа поддержки" работников ОАО "Гродно Азот". Ее представители были задержаны за участие в несанкционированном массовом мероприятии и отпущены после составления административных протоколов", - отметили в МВД.
Кроме того, в Минске и области активно поступали жалобы на вечерние флэш-мобы с громкой музыкой. Всего за административные правонарушения задержаны 51 человек.
- Напомним, ОМОН применил слезоточивый газ при разгоне участников акции протеста в Беларуси.
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