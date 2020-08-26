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Espreso.tvОбществоВ Беларуси во время протестов 25 августа задержали еще более 50 участников

В Беларуси во время протестов 25 августа задержали еще более 50 участников


фото: reuters
На акциях протеста в Белоруссии 25 августа задержали еще 51 демонстранта

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства внутренних дел Беларуси.

"Численность участников протестных акций, которые произошли в разных регионах республики, не превысила 4 800 граждан. Наибольшее количество митингующих было в Минске, Бресте и Молодечно", - говорится в сообщении.

В МВД добавили, что в Минске прошли несанкционированные акции у здания Министерства образования, а вечером на площади Независимости.

"В Гродно у здания Октябрьского РОВД собралась "группа поддержки" работников ОАО "Гродно Азот". Ее представители были задержаны за участие в несанкционированном массовом мероприятии и отпущены после составления административных протоколов", - отметили в МВД.

Кроме того, в Минске и области активно поступали жалобы на вечерние флэш-мобы с громкой музыкой. Всего за административные правонарушения задержаны 51 человек.

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