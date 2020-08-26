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Espreso.tvЭкономикаУкраинская электроэнергия на биржевом рынке самая дорогая в Европе

Украинская электроэнергия на биржевом рынке самая дорогая в Европе

Самая высокая в Европе биржевая цена на электроэнергию на спотовом (наличном) рынке зафиксирована в первом квартале 2020 году в Украине

Об этом говорится в отчете Европейской Комиссии по рынкам электроэнергии с фокусом на влияние коронавируса на рынки.

Средняя цена для территории Бурштынского энергоострова в Украине составила в первом квартале 52,9 евро за МВт-ч - самый большой показатель в Европе. Для всей остальной территории Украины (Объединенная энергосистема) цена составляла 46,9 евро, тоже много - третий показатель в Европе. На втором месте Греция с ценой 50,4 евро за МВт-час.

В среднем в Европе платят на бирже 33,5 евро за МВт-час.

Самые низкие цене на электричество в Северном регионе, в частности, в Норвегии и Швеции (15 и 17 евро соответственно). На востоке и юге Европы энергия дороже.

В отчете отмечается, что по всем рынках наблюдается снижение цен относительно первого квартала 2019 года. Вследствие воздействия пандемии и карантина исчезли большие колебания в потреблении в течение суток, общий спрос снизился, а предложение выросло за счет развития возобновляемых источников. Единственным исключением было начало марта, когда по всей Европе наблюдалось снижение температуры - соответственно, был всплеск потребления электроэнергии.

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