Украина откроет КПВВ с оккупированным Крымом 29 августа
26 августа, 2020, 15:33
С 00:00 29 августа прекратится действие распоряжения Кабмина о прекращении работы пунктов пропуска на границе с оккупированным Крымом
Об этом сообщает представительство президента в АРК.
Пункты пропуска "Каланчак" и "Чонгар" заработают с 29 августа.
Детали по процедуре пересечения контрольных пунктов въезда и выезда на административной границе с оккупированным Крымом обещают опубликовать позже.
- КПВВ на админграницах с оккупированным Крымом были временно закрыты с 8 августа.
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