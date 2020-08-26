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Espreso.tvОбществоУкраина откроет КПВВ с оккупированным Крымом 29 августа

Украина откроет КПВВ с оккупированным Крымом 29 августа

С 00:00 29 августа прекратится действие распоряжения Кабмина о прекращении работы пунктов пропуска на границе с оккупированным Крымом

Об этом сообщает представительство президента в АРК.

Пункты пропуска "Каланчак" и "Чонгар" заработают с 29 августа.

Детали по процедуре пересечения контрольных пунктов въезда и выезда на административной границе с оккупированным Крымом обещают опубликовать позже.

  • КПВВ на админграницах с оккупированным Крымом были временно закрыты с 8 августа.

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