Украина откроет КПВВ с оккупированным Крымом 29 августа

26 августа, 2020, 15:33

С 00:00 29 августа прекратится действие распоряжения Кабмина о прекращении работы пунктов пропуска на границе с оккупированным Крымом

Об этом сообщает представительство президента в АРК.

Пункты пропуска "Каланчак" и "Чонгар" заработают с 29 августа.

Детали по процедуре пересечения контрольных пунктов въезда и выезда на административной границе с оккупированным Крымом обещают опубликовать позже.

КПВВ на админграницах с оккупированным Крымом были временно закрыты с 8 августа.