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Espreso.tvОбществоТихановская: Другие страны не должны вмешиваться в события в Беларуси

Тихановская: Другие страны не должны вмешиваться в события в Беларуси


фото: reuters
Бывший кандадат в президенты Беларуси Светлана Тихановская убеждена, что другие страны не должны вмешиваться в события, происходящие в Беларуси

Об этом она сказала в интервью телеканалу Fox News.

"Наш народ хочет жить в демократической стране. Это его решение. Я думаю, что никакое другое государство не должно влиять на решение нашего народа", - ответила Тихановская на один из вопросов в ходе интервью.

  • Накануне бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила о начале "мирной революции" в Беларуси.

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