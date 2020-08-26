Тихановская: Другие страны не должны вмешиваться в события в Беларуси
26 августа, 2020, 11:14
Бывший кандадат в президенты Беларуси Светлана Тихановская убеждена, что другие страны не должны вмешиваться в события, происходящие в Беларуси
Об этом она сказала в интервью телеканалу Fox News.
"Наш народ хочет жить в демократической стране. Это его решение. Я думаю, что никакое другое государство не должно влиять на решение нашего народа", - ответила Тихановская на один из вопросов в ходе интервью.
- Накануне бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила о начале "мирной революции" в Беларуси.
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