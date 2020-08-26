Ситуация в Беларуси вновь ухудшается, - президент Литвы

26 августа, 2020, 18:07

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что власти Беларуси неадекватно реагируют на протестующих, а случаи насилия со стороны силовых структур вновь участились

Об этом сообщает портал Delfi.

"В какой-то момент показалось, что насилия будет меньше, наметился переход к деэскалации, но, к сожалению, события последнего времени показывают, что ситуация снова ухудшается. Видимо, чем больше страха у режима, тем более неадекватная реакция на ситуацию и тем грубее обращение со своими людьми, подчеркиваю, со своими людьми ", - сказал Науседа.

В то же время он считает, что у граждан Беларуси "хорошая память и они не забудут того, что делалось в отношении их".

Науседа также заверил, что сообщение белорусских властей о якобы усилении формирований НАТО в странах Балтии и Польше являются недостоверными, а укрепление вооруженных сил (ВС) соседнего государства на границе носит "показательный характер", для "внутреннего рынка".

Министерство обороны Беларуси в понедельник начало третий этап тщательной проверки боевой готовности ВС и объявило полную боевую готовность в некоторых военных подразделениях.

Как сообщалось, МИД Литвы вводит национальные санкции по более сотни белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию выборов и насилие против мирных протестующих.

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