Ситуация в Беларуси вновь ухудшается, - президент Литвы
Об этом сообщает портал Delfi.
"В какой-то момент показалось, что насилия будет меньше, наметился переход к деэскалации, но, к сожалению, события последнего времени показывают, что ситуация снова ухудшается. Видимо, чем больше страха у режима, тем более неадекватная реакция на ситуацию и тем грубее обращение со своими людьми, подчеркиваю, со своими людьми ", - сказал Науседа.
В то же время он считает, что у граждан Беларуси "хорошая память и они не забудут того, что делалось в отношении их".
Науседа также заверил, что сообщение белорусских властей о якобы усилении формирований НАТО в странах Балтии и Польше являются недостоверными, а укрепление вооруженных сил (ВС) соседнего государства на границе носит "показательный характер", для "внутреннего рынка".
Министерство обороны Беларуси в понедельник начало третий этап тщательной проверки боевой готовности ВС и объявило полную боевую готовность в некоторых военных подразделениях.
Как сообщалось, МИД Литвы вводит национальные санкции по более сотни белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию выборов и насилие против мирных протестующих.
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