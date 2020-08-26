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Espreso.tvОбществоСиноптик Наталья Диденко рассказала, в каких областях пройдут дожди 27 августа

Синоптик Наталья Диденко рассказала, в каких областях пройдут дожди 27 августа

В Украине 27 августа дожди пройдут преимущественно в северных областях

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Facebook.

"В Украине 27 августа дожди пройдут преимущественно в северных областях. Немного затронет западную часть. На остальной территории сухо", - написала синоптик.

Температура воздуха в западных и северных областях будет +20...+25 градусов. На Юге, Востоке и в большинстве центральных областей - +26...+31 градус.

В Киеве в четверг ожидается дождь и около 23 градусов тепла.

Потепление придется на выходные.

Лето с осенью, как два джентльмены в дверях) Пропускают друг друга, но никто толком не заходит и не выходит. Как будто ...

Опубликовано Наташей Диденко среду, 26 августа 2020

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