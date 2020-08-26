Синод РПЦ уволил главу Белорусской церкви
Об этом написал в Telegram-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"Священный Синод принял прошение Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об увольнении с должности Патриаршего экзарха всея Беларуси и выразил ему благодарность за понесенные труды", - написал Легойда.
По его словам, митрополит Павел назначен главой Кубанской митрополии.
"Патриаршим экзархом всея Беларуси митрополитом Минским и Заславским назначен епископ Борисовский и Марьингорський Вениамин с сохранением за ним временного управления Борисовский епархией", - сообщил представитель РПЦ.
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