Строительство нового аэропорта в Днипре начнется до конца сентября, - Зеленский

26 августа, 2020, 13:18

По словам президента Украины Владимира Зеленского, до конца сентября планируется начало строительства нового аэропорта в Днипре

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на брифинге во время рабочей поездки в Днепропетровскую область.

"После 15 августа большинство важных тендерных процедур под руководством министра инфраструктуры Владислава Криклия ... соответствующие органы проведут большинство важных тендерных процедур и, я уверен, что до конца сентября мы увидим уже работы, которые пойдут прямо на месте. Как мы обещали, мы в этом году начнем строить", - сказал Зеленский.

Кроме того, председатель Днепропетровской областной администрации Александр Бондаренко добавил, что с 15 сентября начнется строительство терминала аэропорта, которое будет вести частный инвестор компания DCH.

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