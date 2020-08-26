Строительство нового аэропорта в Днипре начнется до конца сентября, - Зеленский
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на брифинге во время рабочей поездки в Днепропетровскую область.
"После 15 августа большинство важных тендерных процедур под руководством министра инфраструктуры Владислава Криклия ... соответствующие органы проведут большинство важных тендерных процедур и, я уверен, что до конца сентября мы увидим уже работы, которые пойдут прямо на месте. Как мы обещали, мы в этом году начнем строить", - сказал Зеленский.
Кроме того, председатель Днепропетровской областной администрации Александр Бондаренко добавил, что с 15 сентября начнется строительство терминала аэропорта, которое будет вести частный инвестор компания DCH.
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