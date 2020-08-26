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Espreso.tvОбществоСостояние основателя Amazon Джеффа Безоса пересекло отметку $200 млрд

Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса пересекло отметку $200 млрд


фото: reuters
25 августа Джефф Безос стал первым человеком в истории, чье состояние достигло $200 млрд, правда, к закрытию торгов состояние бизнесмена оценивалось в $199,7 млрд

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные рейтинга издания, отслеживает состояние миллиардеров в режиме реального времени, передает "Укринформ".

Во время торгов на бирже 25 августа Джеф Безос стал первым человеком в истории, чье состояние достигло $200 млрд. Удержаться в этом статусе ему не удалось - к закрытию торгов 25 августа состояние бизнесмена оценивалось в $199,7 млрд.

Основатель компании Amazon Джефф Безос владеет 11,1% акций своего детища. С начала пандемии акции онлайн-ритейлера выросли более чем 55%. Состояние Безоса за год выросло почти на $86 млрд.

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