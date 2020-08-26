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Espreso.tvМир"Упал после просмотра новостей и сломал руку": президент Чехии Земана госпитализировали из-за перелома

"Упал после просмотра новостей и сломал руку": президент Чехии Земана госпитализировали из-за перелома


фото: iROZHLAS.cz
Президент Чехии Милош Земан вечером 25 августа в результате падения сломал правую руку

Об этом сообщил пресс-секретарь Земана Иржи Овчачек, передает Радио Свобода.

"Сегодня вечером он смотрел телевизионные новости, а потом не взял палочку и не воспользовался предложением помощи от охраны, так дошло до падения и перелома руки", - рассказал Овчачек.

Иржи Овчачек также отметил, что "речь не идет о состоянии, которое несет угрозу жизни, господин президент в контакте со своей семьей и сотрудниками. Программа господина президента будет приспособлена к его оздоровительному процессу.

Спикер добавил, что причиной инцидента стало то, что президент болеет полифункциональной невропатией нижних конечностей.

76-летний Земан является президентом Чехии с марта 2018 года, до этого он возглавлял страну в период 2013-2018 годов.

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