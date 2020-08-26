"Упал после просмотра новостей и сломал руку": президент Чехии Земана госпитализировали из-за перелома

Об этом сообщил пресс-секретарь Земана Иржи Овчачек, передает Радио Свобода.

"Сегодня вечером он смотрел телевизионные новости, а потом не взял палочку и не воспользовался предложением помощи от охраны, так дошло до падения и перелома руки", - рассказал Овчачек.

Иржи Овчачек также отметил, что "речь не идет о состоянии, которое несет угрозу жизни, господин президент в контакте со своей семьей и сотрудниками. Программа господина президента будет приспособлена к его оздоровительному процессу.

Спикер добавил, что причиной инцидента стало то, что президент болеет полифункциональной невропатией нижних конечностей.

76-летний Земан является президентом Чехии с марта 2018 года, до этого он возглавлял страну в период 2013-2018 годов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb