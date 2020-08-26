"Мы никогда не соглашались с ограничением чьих-то прав присутствовать", - в "Деле общин" заявили, что Порошенко был на Марше защитников как частное лицо

Об этом говорится в заявлении организации.

Там считают, что ни одна организация, то ли ветеранская, то ли политическая, не имеет "монополии на этот праздник и не обладает правом решать, кому присутствовать, а кому - нет".

"Мы никогда не соглашались с ограничением чьих-то прав присутствовать на Марше в качестве участника. К тому же никогда не давали обещаний, что там не будет Петра Алексеевича Порошенко. Более того, на вопрос о возможном участии-неучастии пятого Президента мы отвечали, что не считаем возможным ограничивать его конституционные права на участие в общегражданских акциях", - говорится в сообщении.

Они заявили, что категорически против любых действий и заявлений, ведущих к расколу ветеранского братства и патриотического движения в Украине.