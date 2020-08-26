"Мы никогда не соглашались с ограничением чьих-то прав присутствовать", - в "Деле общин" заявили, что Порошенко был на Марше защитников как частное лицо
26 августа, 2020, 19:15
В ОО "Дело общин" также заявили, что не пытались "возглавить" Марш защитников Украины
Об этом говорится в заявлении организации.
Там считают, что ни одна организация, то ли ветеранская, то ли политическая, не имеет "монополии на этот праздник и не обладает правом решать, кому присутствовать, а кому - нет".
"Мы никогда не соглашались с ограничением чьих-то прав присутствовать на Марше в качестве участника. К тому же никогда не давали обещаний, что там не будет Петра Алексеевича Порошенко. Более того, на вопрос о возможном участии-неучастии пятого Президента мы отвечали, что не считаем возможным ограничивать его конституционные права на участие в общегражданских акциях", - говорится в сообщении.
Они заявили, что категорически против любых действий и заявлений, ведущих к расколу ветеранского братства и патриотического движения в Украине.
"Мы никогда не пытались "возглавить Марш". О чем говорили и до, и после вброса различных фейков в некоторых СМИ. Мы сознательно пошли последними, чтобы избежать малейших спекуляций на тему нашего "преобладания". А семья Порошенко присоединилась к нашей коробке на Крещатике - на основании тех же конституционных прав, как и у всех участников Марша", - заявили в ОО,
- После Марша защитников, который состоялся в центре Киева 24 августа, заместитель председателя сообщества ветеранов АТО в Киевском горсовете Антон Колумбет раскритиковал участие в марше Порошенко. Он заявил, присутствие экс-президента могло бы привести к серьезному конфликту среди членов объединения, а позже удалил свой пост с Facebook.
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