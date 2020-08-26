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Espreso.tvЭкономика"Киевгорстрой" проведет аудит объектов "Аркады" и предложит инвесторам пути завершения строительства, - Кличко

"Киевгорстрой" проведет аудит объектов "Аркады" и предложит инвесторам пути завершения строительства, - Кличко

"Киевгорстрой" проведет аудит достройки жилых комплексов "Аркады" и предоставит инвесторам возможный алгоритм завершения строительства

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Предприятие "Киевгорстрой" проведет аудит по достройке этих жилых комплексов. И по его результатам инвесторам будет предложен возможный алгоритм завершения строительства - жилых комплексов "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах". Я уже дал такое поручение", - цитирует пресс-служба слова мэра Киева Виталия Кличко.

По словам Кличко, он не раз обращался к руководству Национального банка Украины, чтобы они присоединились к ситуации по строительству и банка "Аркада". Кроме того, город два года находился в диалоге с инвесторами и руководством "Аркады" и пытался урегулировать проблемы по строительству в правовом поле.

"Но руководство банка фактически обмануло инвесторов. - Не выполнив обязательств ни перед ними, ни перед городом", - подчеркнул Кличко.

По словам мэра, два из трех комплексов "ничего не мешало достроить", при этом по третьему - "Патриотика на озерах" - город предложил помощь в корректировке проекта из-за плотности застройки и требования общества по поводу необходимой социальной инфраструктуры.

Однако, по словам Кличко, застройщик на это не пошел и ничего сделал в течение двух лет, но при этом собрал с инвесторов более 13 млрд грн.

Таким образом, подчеркнул мэр, правоохранительные органы должны дать оценку таким действиям как можно быстрее.

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