"Киевгорстрой" проведет аудит объектов "Аркады" и предложит инвесторам пути завершения строительства, - Кличко
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
"Предприятие "Киевгорстрой" проведет аудит по достройке этих жилых комплексов. И по его результатам инвесторам будет предложен возможный алгоритм завершения строительства - жилых комплексов "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах". Я уже дал такое поручение", - цитирует пресс-служба слова мэра Киева Виталия Кличко.
По словам Кличко, он не раз обращался к руководству Национального банка Украины, чтобы они присоединились к ситуации по строительству и банка "Аркада". Кроме того, город два года находился в диалоге с инвесторами и руководством "Аркады" и пытался урегулировать проблемы по строительству в правовом поле.
"Но руководство банка фактически обмануло инвесторов. - Не выполнив обязательств ни перед ними, ни перед городом", - подчеркнул Кличко.
По словам мэра, два из трех комплексов "ничего не мешало достроить", при этом по третьему - "Патриотика на озерах" - город предложил помощь в корректировке проекта из-за плотности застройки и требования общества по поводу необходимой социальной инфраструктуры.
Однако, по словам Кличко, застройщик на это не пошел и ничего сделал в течение двух лет, но при этом собрал с инвесторов более 13 млрд грн.
Таким образом, подчеркнул мэр, правоохранительные органы должны дать оценку таким действиям как можно быстрее.
- Напомним, 25 августа НБУ признал банк "Аркада" неплатежеспособным.
- 26 августа утром НБУ ввел в банк "Аркада" временную администрацию для вывода его с рынка.
- По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, пока открыто уголовное производство в отношении собранных через фонды банка "Аркада" 9 млрд грн.
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