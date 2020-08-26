"Киевгорстрой" проведет аудит объектов "Аркады" и предложит инвесторам пути завершения строительства, - Кличко

26 августа, 2020, 16:24

"Киевгорстрой" проведет аудит достройки жилых комплексов "Аркады" и предоставит инвесторам возможный алгоритм завершения строительства

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Предприятие "Киевгорстрой" проведет аудит по достройке этих жилых комплексов. И по его результатам инвесторам будет предложен возможный алгоритм завершения строительства - жилых комплексов "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах". Я уже дал такое поручение", - цитирует пресс-служба слова мэра Киева Виталия Кличко.

По словам Кличко, он не раз обращался к руководству Национального банка Украины, чтобы они присоединились к ситуации по строительству и банка "Аркада". Кроме того, город два года находился в диалоге с инвесторами и руководством "Аркады" и пытался урегулировать проблемы по строительству в правовом поле.

"Но руководство банка фактически обмануло инвесторов. - Не выполнив обязательств ни перед ними, ни перед городом", - подчеркнул Кличко.

По словам мэра, два из трех комплексов "ничего не мешало достроить", при этом по третьему - "Патриотика на озерах" - город предложил помощь в корректировке проекта из-за плотности застройки и требования общества по поводу необходимой социальной инфраструктуры.

Однако, по словам Кличко, застройщик на это не пошел и ничего сделал в течение двух лет, но при этом собрал с инвесторов более 13 млрд грн.

Таким образом, подчеркнул мэр, правоохранительные органы должны дать оценку таким действиям как можно быстрее.

Напомним, 25 августа НБУ признал банк "Аркада" неплатежеспособным.

26 августа утром НБУ ввел в банк "Аркада" временную администрацию для вывода его с рынка.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, пока открыто уголовное производство в отношении собранных через фонды банка "Аркада" 9 млрд грн.

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