"Красная" зона карантина: в Черновцах разрешили работу детсадов и общественного транспорта
Об этом говорится на сайте горсовета.
"25 августа на внеочередной сессии Черновицкого городского совета депутаты 31 голосом "за" поддержали проект решения об эпидемической ситуации в Черновцах. Согласно документу разрешается: работа общественного транспорта в режиме специальных перевозок, при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий, субъектов хозяйствования (рынков, бытовых услуг, торговли, торговых комплексов, кинотеатров, детско-юношеских спортивных школ, спортивных клубов, залов, секций и т.д.) ", - говорится в сообщении.
Работа заведений общественного питания разрешена при условии присутствия в зале не более 20 человек, но как минимум 10 кв. м зала на одного человека.
Разрешена также работа дошкольных и общеобразовательных учебных заведений при условии соблюдения рекомендаций главного государственного санитарного врача Украины.
В то же время запрещается: работа развлекательных заведений, зон в пределах торговых центров, проведение массовых мероприятий с количеством участников более 20 человек в закрытом помещении.
"Также горсовет рекомендовал органам Национальной полиции не совершать действий по привлечению к ответственности субъектов хозяйствования, которые будут действовать в соответствии с этим решением", - говорится в сообщении.
- В Черновцах, которые по решению Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС отнесены к "красной" зоне эпидопасности, но отказываются следовать жестким ограничением, 25 августа в 12:00 прекратил курсировать общественный транспорт.
- В Черновцах в больницах, в которых принимают пациентов с коронавирусом, осталось 29 свободных койкомест .
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