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Espreso.tvОбщество"Красная" зона карантина: в Черновцах разрешили работу детсадов и общественного транспорта

"Красная" зона карантина: в Черновцах разрешили работу детсадов и общественного транспорта

В Черновцах разрешили работу общественного транспорта, рынков, кинотеатров, заведений общественного питания, а также школ и детских садов, несмотря на отнесение города к "красной" зоне эпидопасности

Об этом говорится на сайте горсовета.

"25 августа на внеочередной сессии Черновицкого городского совета депутаты 31 голосом "за" поддержали проект решения об эпидемической ситуации в Черновцах. Согласно документу разрешается: работа общественного транспорта в режиме специальных перевозок, при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий, субъектов хозяйствования (рынков, бытовых услуг, торговли, торговых комплексов, кинотеатров, детско-юношеских спортивных школ, спортивных клубов, залов, секций и т.д.) ", - говорится в сообщении.

Работа заведений общественного питания разрешена при условии присутствия в зале не более 20 человек, но как минимум 10 кв. м зала на одного человека.

Разрешена также работа дошкольных и общеобразовательных учебных заведений при условии соблюдения рекомендаций главного государственного санитарного врача Украины.

В то же время запрещается: работа развлекательных заведений, зон в пределах торговых центров, проведение массовых мероприятий с количеством участников более 20 человек в закрытом помещении.

"Также горсовет рекомендовал органам Национальной полиции не совершать действий по привлечению к ответственности субъектов хозяйствования, которые будут действовать в соответствии с этим решением", - говорится в сообщении.

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