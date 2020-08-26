26 августа, 2020, 19:53

В Черновцах разрешили работу общественного транспорта, рынков, кинотеатров, заведений общественного питания, а также школ и детских садов, несмотря на отнесение города к "красной" зоне эпидопасности

Об этом говорится на сайте горсовета.

"25 августа на внеочередной сессии Черновицкого городского совета депутаты 31 голосом "за" поддержали проект решения об эпидемической ситуации в Черновцах. Согласно документу разрешается: работа общественного транспорта в режиме специальных перевозок, при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий, субъектов хозяйствования (рынков, бытовых услуг, торговли, торговых комплексов, кинотеатров, детско-юношеских спортивных школ, спортивных клубов, залов, секций и т.д.) ", - говорится в сообщении.

Работа заведений общественного питания разрешена при условии присутствия в зале не более 20 человек, но как минимум 10 кв. м зала на одного человека.

Разрешена также работа дошкольных и общеобразовательных учебных заведений при условии соблюдения рекомендаций главного государственного санитарного врача Украины.

В то же время запрещается: работа развлекательных заведений, зон в пределах торговых центров, проведение массовых мероприятий с количеством участников более 20 человек в закрытом помещении.

"Также горсовет рекомендовал органам Национальной полиции не совершать действий по привлечению к ответственности субъектов хозяйствования, которые будут действовать в соответствии с этим решением", - говорится в сообщении.

В Черновцах, которые по решению Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС отнесены к "красной" зоне эпидопасности, но отказываются следовать жестким ограничением, 25 августа в 12:00 прекратил курсировать общественный транспорт.

В Черновцах в больницах, в которых принимают пациентов с коронавирусом, осталось 29 свободных койкомест .

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