"Чувствую себя намного лучше": Джонсон опроверг слухи о предстоящей отставке из-за перенесенного коронавируса

26 августа, 2020, 15:53

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опроверг информацию о том, что может уйти в отставку из-за проблем со здоровьем после перенесенного коронавируса

Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

Джонсон заявил, что стал чувствовать себя лучше, поскольку смог похудеть

"Это абсолютная чушь! Я чувствую себя намного лучше, поскольку я немного похудел. Маловато, но я потерял по меньшей мере девять килограммов".

Ранее в британских СМИ появилась информация, что Борис Джонсон может за полгода оставить свой пост из-за проблем со здоровьем.

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Джонсон перенес на коронавирус в апреле 2020 года. Симптомы коронавируса обнаружили у него 27 марта. 5 апреля Джонсон был госпитализирован в больницу Святого Томаса в Лондоне. Он провел три ночи в палате интенсивной терапии, прежде чем вернулся в обычную палату после того, как его состояние улучшилось.

27 апреля Борис Джонсон впервые появился на публике после того, как перенес коронавирус.

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