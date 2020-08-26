"Чувствую себя намного лучше": Джонсон опроверг слухи о предстоящей отставке из-за перенесенного коронавируса
Об этом сообщает британский таблоид The Sun.
Джонсон заявил, что стал чувствовать себя лучше, поскольку смог похудеть
"Это абсолютная чушь! Я чувствую себя намного лучше, поскольку я немного похудел. Маловато, но я потерял по меньшей мере девять килограммов".
Ранее в британских СМИ появилась информация, что Борис Джонсон может за полгода оставить свой пост из-за проблем со здоровьем.
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Джонсон перенес на коронавирус в апреле 2020 года. Симптомы коронавируса обнаружили у него 27 марта. 5 апреля Джонсон был госпитализирован в больницу Святого Томаса в Лондоне. Он провел три ночи в палате интенсивной терапии, прежде чем вернулся в обычную палату после того, как его состояние улучшилось.
27 апреля Борис Джонсон впервые появился на публике после того, как перенес коронавирус.
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