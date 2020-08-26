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Espreso.tvОбществоПротесты в Беларуси: в Польшу без виз въехали несколько десятков активистов

Протесты в Беларуси: в Польшу без виз въехали несколько десятков активистов

В Польшу пропустили активистов из Беларуси без виз и необходимых документов

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает издание WP .

"Несколько десятков граждан Беларуси, пострадавших от режима президента Беларуси Александра Лукашенко, обрели помощь на территории Польши", - сообщил Моравецкий.

Он также попросил главу Минздрава подготовить больницы, чтобы принимать людей из Беларуси.

Премьер призвал власти Беларуси освободить заключенных и арестованных членов Координационного совета.

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