Протесты в Беларуси: в Польшу без виз въехали несколько десятков активистов
26 августа, 2020, 20:30
В Польшу пропустили активистов из Беларуси без виз и необходимых документов
Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает издание WP .
"Несколько десятков граждан Беларуси, пострадавших от режима президента Беларуси Александра Лукашенко, обрели помощь на территории Польши", - сообщил Моравецкий.
Он также попросил главу Минздрава подготовить больницы, чтобы принимать людей из Беларуси.
Премьер призвал власти Беларуси освободить заключенных и арестованных членов Координационного совета.
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