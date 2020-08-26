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Espreso.tvМирПротесты в Беларуси: ОМОН в Гродно применил слезоточивый газ против демонстрантов

Протесты в Беларуси: ОМОН в Гродно применил слезоточивый газ против демонстрантов


фото: фото: Радіо Свобода
ОМОН применил слезоточивый газ при разгоне участников акции протеста в Беларуси

Об этом сообщает телеканал Белсат.

ОМОН применил слезоточивый газ и провел задержания людей. Силовики задержали активиста Евгения Дудкина, который выступал в РОВД и поддерживает митингующих "Гродно Азот".

Сообщается, что когда митингующие расходились, их начали задерживать люди в штатском. После драк силовики применили к ним слезоточивый газ.

"Возвращаемся к тому, с чего начинали", - отметили в комментариях под сообщением.

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