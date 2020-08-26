Протесты в Беларуси: ОМОН в Гродно применил слезоточивый газ против демонстрантов
26 августа, 2020, 07:21
ОМОН применил слезоточивый газ при разгоне участников акции протеста в Беларуси
Об этом сообщает телеканал Белсат.
ОМОН применил слезоточивый газ и провел задержания людей. Силовики задержали активиста Евгения Дудкина, который выступал в РОВД и поддерживает митингующих "Гродно Азот".
Сообщается, что когда митингующие расходились, их начали задерживать люди в штатском. После драк силовики применили к ним слезоточивый газ.
"Возвращаемся к тому, с чего начинали", - отметили в комментариях под сообщением.
В Горадни падчас разгона пратэстоўцаў пад пастарункам выкарыстоўвали слезацечны газ.- Белсат TV (@Belsat_TV) August 25, 2020
Крыница: Нашы карэспандэнты
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
24 августа, 2020 День Независимости
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос
-
Читайте также
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос