Протесты в Беларуси: ОМОН в Гродно применил слезоточивый газ против демонстрантов

26 августа, 2020, 07:21

ОМОН применил слезоточивый газ при разгоне участников акции протеста в Беларуси

Об этом сообщает телеканал Белсат.

ОМОН применил слезоточивый газ и провел задержания людей. Силовики задержали активиста Евгения Дудкина, который выступал в РОВД и поддерживает митингующих "Гродно Азот".

Сообщается, что когда митингующие расходились, их начали задерживать люди в штатском. После драк силовики применили к ним слезоточивый газ.

"Возвращаемся к тому, с чего начинали", - отметили в комментариях под сообщением.

В Горадни падчас разгона пратэстоўцаў пад пастарункам выкарыстоўвали слезацечны газ.



Крыница: Нашы карэспандэнты - Белсат TV (@Belsat_TV) August 25, 2020

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