Правительство согласовало назначение двух губернаторов

26 августа, 2020, 15:47

Кабинет министров согласовал назначение председателей Черкасской и Кировоградской областных государственных администраций

Об этом сообщил представитель правительства в Раде Василий Мокан.

Сергей Сергийчук возглавит Черкасскую ОГА, а Андрей Назаренко - Кировоградскую.

Кандидатуры должны быть назначены на должности президентом.

Сергийчук до назначения работал в Службе безопасности Украины и на государственной службе.

Назаренко до 2010 года занимался дипломатической карьерой за рубежом.