Правительство согласовало назначение двух губернаторов
26 августа, 2020, 15:47
Кабинет министров согласовал назначение председателей Черкасской и Кировоградской областных государственных администраций
Об этом сообщил представитель правительства в Раде Василий Мокан.
Сергей Сергийчук возглавит Черкасскую ОГА, а Андрей Назаренко - Кировоградскую.
Кандидатуры должны быть назначены на должности президентом.
Сергийчук до назначения работал в Службе безопасности Украины и на государственной службе.
Назаренко до 2010 года занимался дипломатической карьерой за рубежом.
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