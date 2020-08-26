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Espreso.tvОбществоПравительство согласовало назначение двух губернаторов

Правительство согласовало назначение двух губернаторов


фото: kmu.gov.ua
Кабинет министров согласовал назначение председателей Черкасской и Кировоградской областных государственных администраций

Об этом сообщил представитель правительства в Раде Василий Мокан.

Сергей Сергийчук возглавит Черкасскую ОГА, а Андрей Назаренко - Кировоградскую.

Кандидатуры должны быть назначены на должности президентом.

Сергийчук до назначения работал в Службе безопасности Украины и на государственной службе.

Назаренко до 2010 года занимался дипломатической карьерой за рубежом.

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