Правительство повысило оклады бюджетникам с 1 сентября

26 августа, 2020, 14:48

Кабинет министров Украины повысил оклады бюджетникам с 1 сентября 2020 года в связи с повышением минимальной заработной платы до 5 тыс. грн

Соответствующий проект постановления Кабинет министров принял на очередном заседании.

Согласно тексту проекту постановления, с 1 сентября должностной оклад (тарифная ставка) работника I тарифного разряда будет повышен до 2 225 грн с 2102 грн, что в соотношении к размеру минимальной зарплаты 5 тыс. грн будет составлять 44,5%, а также размеры должностных окладов по всем тарифным разрядам ЕТС, рассчитанных исходя из нового размера должностного оклада работника I тарифного разряда.

Согласно тексту пояснительной записки к проекту постановления, необходимость повышения должностного оклада бюджетникам возникла из-за повышения минимальной зарплаты с 1 сентября до 5 тыс. грн.

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