Правительство назначило нового главу Укртрансбезопасности

26 августа, 2020, 18:02

Кабмин заключил контракт с Егором Прокопчуком о его назначении главой Укртрансбезопасности на время карантина

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан на своей странице в Facebook .

Кабинет Министров на заседании в среду, 26 августа, назначил нового главу Укртрансбезопасности. Им стал Егор Прокопчук.

По его словам, Прокопчук назначен главой Госслужбы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасности) путем заключения контракта на время карантина.

Ранее Прокопчук был гендиректором предприятия "Кривбасспромводоснабжение" (Кривой Рог).

Отметим, Государственная служба Украины по безопасности на транспорте ("Укртрансбезпека") является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого координируется Кабмином через Министра инфраструктуры и реализующий государственную политику в сфере безопасности на автотранспорте общего пользования, городском электротранспорте, железнодорожном, морском и речном (кроме сферы безопасности мореплавания судов флота рыбного хозяйства).

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