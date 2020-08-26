Правительство направило 210 млн грн на выплату долгов по зарплате работникам "Южмаша"

26 августа, 2020, 17:06

Кабинет министров принял решение о направлении 210 млн грн бюджетных средств на погашение долгов по заработной плате работников государственного предприятия "Южмаш"

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Согласно сообщению, правительство приняло решение об утверждении порядка использования средств для финансовой поддержки государственного предприятия "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова".

"Средства государственного бюджета будут направлены на погашение задолженности по выплате заработной платы работникам в размере 210 млн грн", - говорится в сообщении.

По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, "Южмаш" является одним из главных предприятий космической отрасли, поэтому его финансовое оздоровление и бесперебойная работа позволит повысить конкурентоспособность Украины на мировом рынке космического машиностроения и вооружений.

Напомним, в середине июля Верховная Рада выделила 2,3 млрд грн на погашение долгов "Южмаша".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb