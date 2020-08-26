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Espreso.tvЭкономикаПовышение минималки ускорит инфляцию примерно на 0,5%, - Марченко

Повышение минималки ускорит инфляцию примерно на 0,5%, - Марченко

Утвержденное Верховной Радой повышение минимальной зарплаты до 5 тыс. Грн не приведет к сильному росту цен. Инфляция может ускориться на 0,5%.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале "Эспрессо".

"Влияние на экономику будет положительным с точки зрения потребительского спроса и влияния на ВВП и экономическую динамику. Влияние на инфляцию будет минимальным. Во-первых, потому что у нас сейчас фактически дефляция - 1,4%. Посчитав, мы считаем, что влияние на инфляцию будет в пределах погрешности - 0,5%", - сказал Марченко

По его словам, повышение минимальной зарплаты частично повысит налоги: "По нашим расчетам, сумма незначительная, всего около 500 млн грн. Также будет увеличение уровня социального взноса, что позволит нам уменьшить дефицит Пенсионного фонда".

Министр финансов подчеркнул, что одна из актуальных задач - увеличение соотношения между минимальной и средней заработной платой.

"Сейчас оно составляет 43%. Мы считаем возможным увеличить его до 50%, то есть это соотношение можно улучшить. Мы не считаем большим риском для экономики или вообще каким-то риском повышения минимальной зарплаты в следующем году", - добавил Марченко.

  • Верховная Рада 25 августа 295 голосами нардепов поддержала в целом президентский проект закона № 3963 о повышении заработной платы до 5 тыс. грн с 1 сентября.

Эксперты трактуют повышение минималки как скрытый рост налогов и видят в этом решении риски для потребителей, владельцев малого бизнеса и экономики в целом.

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